Футболният феномен Миура продължава – нов договор до 60-годишна възраст

Футболната икона на Япония Казуйоши Миура продължава да пренаписва историята. Легендарният нападател, известен по цял свят като Крал Казу, ще остане на терена поне до лятото на 2027 година, след като удължи престоя си под наем в третодивизионния Фукушима Юнайтед.

Това означава, че Миура ще изиграе своя 42-и сезон като професионален футболист и ще навърши 60 години, без да е прекратил активната си кариера – постижение без аналог в световния футбол.

В обръщение към привържениците ветеранът заяви, че мотивацията му остава непроменена.

„Реших да продължа кариерата си във Фукушима Юнайтед. Всеки ден ще давам най-доброто от себе си и ще играя със същата страст, за да помогна на отбора да постигне целите си и да се изкачи във втора дивизия. Надявам се всички заедно да се наслаждаваме на това предизвикателство“, каза Миура.

Нападателят за последно се появи в официален мач по-рано този месец на възраст 59 години, три месеца и 12 дни, като по този начин подобри собствения си рекорд за най-възрастен професионален футболист в света.

Невероятната история на Крал Казу започва през 1986 година, когато като тийнейджър заминава сам за Бразилия с мечтата да стане футболист. Именно там дебютира за бразилския гранд Сантос и поставя началото на кариера, която продължава вече четири десетилетия.

Освен в родината си Япония, Миура е играл още в Бразилия, Италия, Хърватия, Австралия и Португалия, превръщайки се в едно от най-разпознаваемите лица на азиатския футбол.