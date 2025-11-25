БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Габриела Дончева бе наградена за Спортист на Добрич за октомври

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Тя получи приза за спечеления златен медал от петнадесето световно първенство по Шотокан, което се проведе в София от 31 октомври до 2 ноември.

Габриела Дончева
Снимка: БТА
Слушай новината

Постоянната Комисия по Спорт и младежки дейности на Общински съвет – Добрич избра състезателката на карате клуб „Добруджа“ Габриела Дончева за Спортист на Добрич за октомври.

Отличието бе връчено от председателя на комисията Йордан Иванов преди началото на заседанието на Съвета.

Иванов каза, че Дончева получава наградата за спечеления златен медал от петнадесето световно първенство по Шотокан, което се проведе в София от 31 октомври до 2 ноември. Тя стана първа на Кумите в категория Джуниорки до 53 кг.

Малко преди това българката спечели златен медал от 22-ото издание на елитния международен турнир „Bucharest Contact Open“, който се проведе в румънската столица. Габриела Дончева стана първа на Кумите при джуниорките (16–17 г.) до 48 кг.

#Габриела Дончева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
1
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
5
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
6
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Още от: Бойни спортове

Николай Христов спечели бронз от Дефлимпикс игрите
Николай Христов спечели бронз от Дефлимпикс игрите
България спечели още два бронзови медала на Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун България спечели още два бронзови медала на Европейските купи по джудо в Подгорица и Солун
Чете се за: 01:52 мин.
Бронз за Александър Джорджев на европейското по таекуондо в Еле Бронз за Александър Джорджев на европейското по таекуондо в Еле
Чете се за: 01:02 мин.
Адриана Бояджиева в предаването "Аз съм" Адриана Бояджиева в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:25 мин.
Мартин Димитров в предаването "Аз съм" Мартин Димитров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:12 мин.
Станислав Митков завоюва европейска титла по таекуондо за юноши Станислав Митков завоюва европейска титла по таекуондо за юноши
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са единствената възможност да млъкнат оръжията
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Кофите в ж.к. "Люлин" отново преливат, в кв....
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Нападнатият в Скопие журналист Владимир Перев пред БНТ - какви са...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ