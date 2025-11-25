Габриела Дончева бе наградена за Спортист на Добрич за октомври

Постоянната Комисия по Спорт и младежки дейности на Общински съвет – Добрич избра състезателката на карате клуб „Добруджа“ Габриела Дончева за Спортист на Добрич за октомври.

Отличието бе връчено от председателя на комисията Йордан Иванов преди началото на заседанието на Съвета.

Иванов каза, че Дончева получава наградата за спечеления златен медал от петнадесето световно първенство по Шотокан, което се проведе в София от 31 октомври до 2 ноември. Тя стана първа на Кумите в категория Джуниорки до 53 кг.

Малко преди това българката спечели златен медал от 22-ото издание на елитния международен турнир „Bucharest Contact Open“, който се проведе в румънската столица. Габриела Дончева стана първа на Кумите при джуниорките (16–17 г.) до 48 кг.