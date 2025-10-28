Габриела Стоева и Евгени Панев ще играят в основната схема на смесени двойки на турнир в Саарбрюкен

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Габриела Стоева и Евгени Панев преодоляха квалификациите на смесени двойки на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 500" в Саарбрюкен (Германия) с награден фонд 475 хиляди долара.

Българите победиха представителите на домакините Калвин Деверо и Дезире Тьопфер с 21:5, 21:2 за 21 минути.

В първия кръг на основната схема Стоева и Панев ще играят срещу Жулиен Майо и Леа Палермо (Франция).

Стефани Стоева ще стартира от основната схема на сингъл срещу Кейша Фатима Азахра (Азербайджан).

Калояна Налбантова ще започне с двубой срещу Селвадурай Кисона (Малайзия).

На двойки жени европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под №1 в схемата и ще започнат директно от втория кръг.

С отбора пътуват треньорите Петя Неделчева-Хранова и Стилиян Макарски.

