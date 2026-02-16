БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Георги Русев с тежка контузия

Медицинските прегледи са показали разкъсани връзки на глезена – травма, която ще изисква няколкомесечно лечение.

Един от основните футболисти на ЦСКА 1948 и национал на България Георги Русев ще отсъства продължително от терените заради сериозна травма.

Крилото получи контузията по време на съботното дерби срещу ЦСКА, като беше принудително заменен още в 40-ата минута. Медицинските прегледи са показали разкъсани връзки на глезена – травма, която ще изисква няколкомесечно лечение.

В първия етап от възстановяването Русев ще носи специален обездвижващ ботуш, а същинската рехабилитация ще започне след този период.

Сериозната контузия означава, че офанзивният футболист със сигурност ще пропусне предстоящия двубой срещу Левски в Първа лига. Освен това той няма да бъде на разположение и за пътуването на националния отбор до Индонезия.

