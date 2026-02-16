Георги Русев с тежка контузия

Един от основните футболисти на ЦСКА 1948 и национал на България Георги Русев ще отсъства продължително от терените заради сериозна травма.

Крилото получи контузията по време на съботното дерби срещу ЦСКА, като беше принудително заменен още в 40-ата минута. Медицинските прегледи са показали разкъсани връзки на глезена – травма, която ще изисква няколкомесечно лечение.

В първия етап от възстановяването Русев ще носи специален обездвижващ ботуш, а същинската рехабилитация ще започне след този период.

Сериозната контузия означава, че офанзивният футболист със сигурност ще пропусне предстоящия двубой срещу Левски в Първа лига. Освен това той няма да бъде на разположение и за пътуването на националния отбор до Индонезия.