Лудогорец спечели домакинството си на Берое след късен обрат

Лудогорец победи Берое с 2:1 в мач от 21-ия кръг на Първа лига. Разградчани стигнаха до трите точки след обрат и голове след 83-ата минута.

Първата опасна ситуация дойде в 7-ата минута, когато Руан Секо стреля в напречната греда.

През първото полувреме на стадион "Хювефарма Арена" в Разград домакините отправиха всичките три точни удара. Жауме Валенс отрази удар с глава на Бърнард Текпетей.

След почивката заралии откриха резултата в 52-ата минута. Алберто Салидо овладя на задна греда центриране от ъглов удар. С плътен шут испанецът се разписа от нищожен ъгъл.

Шампионите възобновиха равенството в 84-ата минута. Хауме Валенс Кардел изби удар с глава на резервата Ивайло Чочев, но друг футболист, появил се от резервната скамейка бе точен при добавката - Квадво Дуа.

Само три минути по-късно възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо стигнаха до обрат. Петър Станич засече с глава центриране в наказателното поле на Кайо Видал.

Лудогорец се изкачи до второто място в класирането с актив от 43 точки. Берое остава на 13-ата позиция в подреждането със 17 пункта.