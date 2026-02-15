БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хулио Веласкес: Отборът показа зрялост, спокойствие и баланс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Левски отличи играта на възпитаниците си при успеха над Ботев.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен не само от победата срещу Ботев Пловдив, но и от начина, по който бе постигната тя.

"Сините" спечелиха домакинството си с 3:0.

"Направихме голям мач. Супер се гордея с моите играчи. Беше важно да се върнем на победния ход след загубата за Купата, където също направихме отличен мач и заслужавахме да се класираме в следващия кръг. Затова е много важна реакцията на тима днес. Относно футболната част - успяхме да наложим нашата идея за играта. При тях много футболисти бяха съсредоточени зад топката. В този тип срещи много важен е първият гол, за да се отворят пространства след него. И преди първото ни попадение имахме ситуации, но показахме зрялост, желание и баланс. Изключителна реакция при загуба на топката показа целият отбор. Включително смятам, че тимът заслужаваше да победи с по-голям резултат отбор, който притежава състав, с който може да е на по-високо място в таблицата. Давам много висока оценка на Левски", коментира испанският треньор.

Следващият двубой на лидера в Първа лига е гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица.

"Всеки мач е напълно различен, различни нюанси. След две седмици, в които ни се натрупаха мачове е важно да се възстановим добре и да се подготвим за следващия мач, който е ясно, че ще е труден", каза още Веласкес.

