Левски изнесе рецитал срещу Ботев Пловдив и затвърди лидерската си позиция

Левски постигна категорична победа с 3:0 над Ботев Пловдив в късния неделен двубой от 21-ия кръг на Първа Лига. На стадион "Георги Аспарухов“ столичани доминираха през по-голямата част от срещата и заслужено стигнаха до трите точки след попадения на Евертон Бала (37, 50-дузпа) и Акрам Бурас (54).

Старши треньорът Хулио Веласкес заложи на същия стартов състав, който победи Ботев (Враца) с 3:1, докато наставникът на гостите Димитър Димитров направи няколко промени, сред които и оставянето на капитана Тодор Неделев извън титулярните 11.



Домакините започнаха по-активно и още в 10-ата минута Майкон стреля от дистанция, но над вратата. В 23-ата Армстронг Око-Флекс бе близо до откриване на резултата, след като преодоля съперник по левия фланг и насочи топката към далечния ъгъл, но тя срещна левия страничен стълб.

Натискът на "сините“ се засили и в 32-ата минута те удариха втора греда. Хуан Переа свали с гърди към Кристиан Димитров, който продължи за Мазир Сула, но алжирецът нацели отново левия стълб при полупразна врата. Малко по-късно Даниел Наумов спаси удар с глава на Димитров след корнер.

Логичното се случи в 37-ата минута. Алдаир проби по десния фланг и центрира прецизно в наказателното поле, където Евертон Бала се измъкна от опеката и с глава реализира за 1:0 – десети гол за него от началото на сезона.



В началото на втората част Левски реши всичко. В 50-ата минута Карлос Алгара игра с ръка след удар на Мазир Сула и главният съдия Любослав Любомиров посочи бялата точка. Евертон Бала бе точен от дузпата и покачи на 2:0.

Само четири минути по-късно Армстронг Око-Флекс проби и стреля, Наумов изби, но топката попадна в краката на Акрам Бурас, който отблизо оформи класическото 3:0.

В 62-ата минута Мазир Сула прати топката във вратата на гостите, но попадението бе отменено заради засада след намеса на ВАР. Малко по-късно играта бе прекъсната за няколко минути заради димна завеса над стадиона.

До края Ботев опита да стигне поне до почетно попадение. Педро Игор създаде напрежение с остро центриране, а в 80-ата минута Никола Серафимов изчисти решително пред Франклин Маскоте. Най-чистата възможност за гостите се откри пред Радослав Кирилов в 85-ата минута, но той не намери целта от близка дистанция.

С успеха Левски събра 50 точки и продължава да води в класирането с 7 точки пред преследвача си Лудогорец, докато Ботев Пловдив остава на 11-ата позиция с 22 пункта.