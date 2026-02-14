Хулио Веласкес с респект към Ботев (Пд): Заслужават да са по-напред в класирането

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази уважението си към следващия съперник на „сините“ – Ботев Пловдив, в навечерието на мача между двата тима. Испанският специалист заяви, че пловдивчани разполагат с потенциал за по-предно място в таблицата.

"Отборът е добре възстановен. Днес имаме последна тренировка преди мача с Ботев (Пловдив). Имаше играчи, които имаха да наваксат натоварване, други трябваше да се възстановят. Единственият, който със сигурност отпада, е Макун“, коментира Веласкес.

Наставникът се върна и към отпадането от Лудогорец, като подчерта, че въпреки болката от загубата, отборът е показал стойностна игра.

"Предишният мач е загуба, от която боли много, но ако анализираш срещата, ще видиш, че направихме много добър мач и имахме шанс да продължим напред. Играчите го осъзнават. За мен трябва да се даде висока оценка на отбора, който успява да се противопостави и да играе добре срещу тим като Лудогорец. Продължаваме напред с фокус върху утрешния двубой“, заяви той. По повод Армстронг Око-Флекс Веласкес бе категоричен: "Той е играч на Левски и независимо дали ще играе 1, 20 или 90 минути, трябва да даде най-доброто от себе си. Доволен съм от него както на терена, така и извън него.“

Испанецът обърна специално внимание и на качествата на съперника.

"Този отбор, както когато играхме там, така и сега, има състав, който заслужава да е на по-високо място в класирането. Затова трябва да влезем с нужната концентрация и отговорност, с уважение и с желание да изиграем добър мач, който да ни донесе победата.“

Веласкес потвърди, че ще има промени в състава спрямо двубоя с Лудогорец, като целта остава ясна – стабилност и завръщане към победния ритъм в първенството.