Отстраниха кмета на поморийското село Бата, осъден за...
Чете се за: 02:00 мин.
От началото на годината: Потреблението на ток се...
Чете се за: 01:30 мин.

Левски брани върха срещу Ботев Пловдив в дербито на кръга от Първа лига

Мариан Николов
Всичко от автора
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
"Сините“ търсят реакция след отпадането за Купата и изпуснатата Суперкупа, а пловдивчани пристигат на "Герена“ с амбиция да затегнат още повече защитата

левски брани върха ботев пловдив дербито кръга първа лига
Левски приема Ботев Пловдив в един от най-очакваните сблъсъци от 21-ия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион "Георги Аспарухов“ започва в 17:00 часа, а залогът за домакините е ясен - запазване на аванса от седем точки на върха в класирането.

Тимът на Хулио Веласкес влиза в срещата след две болезнени поражения от Лудогорец – във финала за Суперкупата и в турнира за Купата на България, като и в двата случая „сините“ отстъпиха с 0:1. Така от амбициите за требъл столичани останаха единствено в битката за шампионската титла, където всяка грешка може да се окаже скъпа.

"Предишният мач е загуба, която боли много, но ако анализираш срещата, ще видиш, че сме направили много добър мач като гости. Трябва да се даде изключително висока оценка на отбора“, заяви Веласкес.

В кадрово отношение Левски няма сериозни проблеми, като единствено Кристиан Макун продължава възстановяването си. Очаква се Веласкес да предприеме промени в състава, след натоварената програма и отпадането от турнира за Купата.

Ботев Пловдив също преживя разочарование през седмицата, след като отпадна от Купата на България след поражение с 0:1 от Локомотив Пловдив в градското дерби. Тимът на Димитър Димитров-Херо все още няма отбелязан гол от началото на пролетния полусезон, но допусна само едно попадение в два мача. Това е показател, че пловдивчани залагат на стабилността в отбрана.

В лагера на "канарчетата" също има принудителна промяна. Константинос Балоянис няма да бъде на разположение, след като получи червен картон при загубата от Локомотив (Пловдив) в турнира за Купата. Очаква се новото попълнение Брайън Хайн да го замени в стартовия състав. 24-годишният футболист дебютира за новия си отбор именно срещу "смърфовете“, а преди трансфера си в Пловдив е носил екипите на Хамбургер и Ян Регенсбург.

Допълнителен заряд на срещата придава и трансферът на Армстронг Око-Флекс от "Колежа“ на "Герена“. Ирландецът вече получи права и може да се изправи срещу бившия си тим, което допълнително нагорещява атмосферата около двубоя.

Завръщането на Херо на "Герена“ също носи интрига. Опитният специалист ще се изправи срещу Левски в София с осми различен отбор в кариерата си, а сблъсъците му със "сините“ традиционно са наситени с емоции и напрежение.

За Левски срещата е тест за проява на шампионски характер след двете поредни поражения, а за Ботев - възможност да направи крачка напред в офанзивен план и да се намеси в битката за челните позиции.

