Лудогорец отстрани Левски от Купата на България с гол на Кайо Видал

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Шампионите победиха столичани за втори път в рамките на осем дни.

Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Лудогорец победи Левски с минималното 1:0 в четвъртфинален мач за Купата на България. Шампионите победиха столичани за втори път в рамките на осем дни.

Домакините откриха резултата на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград още в 7-ата минута. Кайо Видал засече от въздуха центриране в наказателното поле на Сон. Това бе единственият точен удар на шампионите за първата част.

В 19-ата минута попадение на Квадво Дуа бе отменено заради засада.

След почивката възпитаниците на Хулио Веласкес отправиха само един точен удар. Хендрик Бонман изби в ъглов удар коварно центриране на Евертон Бала.

Столичани загубиха от този опонент за втори път в рамките на осем дни. В началото на месеца Левски загуби финала за Суперкупата на България също с резултат 0:1.

Лудогорец е третият полуфиналист в турнира, след като ЦСКА и Арда Кърджали също преодоляха четвъртфиналните си изпитания.

