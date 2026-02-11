Лудогорец отстрани Левски от Купата на България с гол на Кайо Видал.

Лудогорец победи Левски с минималното 1:0 в четвъртфинален мач за Купата на България. Шампионите победиха столичани за втори път в рамките на осем дни.

Домакините откриха резултата на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград още в 7-ата минута. Кайо Видал засече от въздуха центриране в наказателното поле на Сон. Това бе единственият точен удар на шампионите за първата част.

В 19-ата минута попадение на Квадво Дуа бе отменено заради засада.

След почивката възпитаниците на Хулио Веласкес отправиха само един точен удар. Хендрик Бонман изби в ъглов удар коварно центриране на Евертон Бала.

Столичани загубиха от този опонент за втори път в рамките на осем дни. В началото на месеца Левски загуби финала за Суперкупата на България също с резултат 0:1.

Лудогорец е третият полуфиналист в турнира, след като ЦСКА и Арда Кърджали също преодоляха четвъртфиналните си изпитания.