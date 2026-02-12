Димитър Димитров: Очаквах такова съдийство, така че не се изненадвам

Локомотив Пловдив победи Ботев Пловдив с 1:0 и се класира на полуфиналите на турнира за Купата на България. Голът отбеляза Парвизджон Умарбаев в 7-та минута.
Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров не бе доволен от пропуснатите положения пред противниковата врата в дербито с Локомотив за Купата на България по футбол. Той изрази и претенции към съдийството в срещата.
"Загубихме с неумението да отбележим ситуациите, които имахме. Трябва да търсим вината в себе си. Уцелихме две греди - ситуации, които бяхме задължени да вкараме. Като статистика мисля, че превъзхождаме отбора на Локомотив, но реално губиш мач, който не трябва", коментира Димитров.
"В първите десетина минути не влязохме добре в мача. Не бяхме внимателни. Голът е абсолютна засада по всички правила. Очаквах такова съдийство, така че не се изненадвам. Отдавна съм във футбола и знам много неща. Говорих тук с колегата си. Може би тези хора ще ме накарат да се откажа от футбола. Нямам нищо против Локомотив. Аз говоря за принципа. Разочарован съм от съдийството", заяви още наставникът на "канарчетата".
"За всеки е неприятно да започне от негативен резултат. Липсваше малко характер и агресия в единоборствата. Това са моментните възможности за нашите футболисти", каза Димитър Димитров.