Локомотив Пловдив грабна последния билет в Топ 4 за Купата

Локомотив Пловдив се превърна в последния полуфиналист от турнира за Купата на България. Футболистите на Душан Косич спечелиха дуела за Пловдив, след като надвиха Ботев с 1:0 в последния четвъртфиналист.

На стадион "Локомотив" точен за "смърфовете" бе Парвиз Умарбаев, който се превърна и в автор на единственото попадение. Срещата предложи множество положения, включително и четири греди - по две за двата тима. Съставът на Димитър Димитров обаче трябваше да доиграе двубоя с човек по-малко, тъй като в края Константинос Блоянис получи червен картон.

Така Ботев оформи голямата четворка в надпреварата, където вече място намериха Арда, ЦСКА и Лудогорец.

Първата по-интересна ситуация дойде в 6-та минута. Тогава Парвиз Умарбаев отпрати опасен изстрел от пряк свободен удар за домакините, но Даниел Наумов се отличи със спасяване.

Минута по-късно „смърфовете“ вече се радваха на първи гол. Отново Умарбаев бе в центъра на събитията, получавайки топката след разиграване, за да нанесе удар, с който да матира Наумов. Гостите имаха претенции да бъде отменен голът, но ВАР сигнализира, че няма нередност.

В 14-та минута „канарчетата“ бяха близо до това да изравнят, като удар от близка дистанция бе избит от голлинията.

3 минути след това „черно-белите“ отговориха с шут на Жулен Лами след центриране, а топката попадна право в ръцете на Наумов. В 18-та минута Запро Динев стреля, а стражът на „жълто-черните“ отново бе на мястото си и спаси.

Последва и центриране на Тодор Неделев в хода на първото полувреме, като този път Антоан Конате стреля в аут.

В 43-та минута Неделев можеше да се превърне в герой за гостуващия отбор. Франклин Маскоте свали с глава към капитана на „жълто-черните“, но той заложи на силата и стреля неточно.

В добавеното време на първото полувреме Павлов пропусна да удвои резултата за „смърфовете“, тъй като неговият шут се отби в гредата.

Стартът на второто полувреме се оказа интересно. Никола Илиев стреля, но гредата го спря да отбележи. 4 минути след това Неделев напомни за себе си с шут, изненадал Боян Милосавлевич, но той не доведе ди нищо по-сериозно.

В 73-та минута Неделев центрира към Ивайло Видев, който не намери целта от чиста позиция.

10 минути преди края се получи и напрежение между двата тима. Наумов изблъска Киндриш, който предварително падна на тревата. Последва спречкване между двата отбора, но без сериозни последствия.

След това Наумов спаси своя отбор след изстрел на Севи Идрис.

В 96-та минута Франсиско Политано стреля от малък ъгъл, но не намери целта и резултатът остана непроменен. Секунди преди края на мача „канарчетата“ останаха с човек по-малко, когато Константинос Блоянис получи червен картон след удар върху съперник.