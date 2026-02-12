БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

Душан Косич: Победихме със здрава работа и малко късмет

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
душан косич победихме здрава работа късмет
Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри задоволството си от постигнатия успех срещу Ботев в дербито между двата тима от четвъртфиналите в турнира за Купата на България по футбол. Наставникът обаче призна, че неговият тим е имал и малко късмет, за да стигне до победата.

"Победихме с дисциплина, здрава работа и малко късмет. Ботев имаше положения, но не реализира. Гордея се с моя отбор - как се бореше и се опитваше да бъде ефективен и опасен. Това е добро усещане. Спечелихме и започваме да работим за следващия мач", коментира след мача Косич.

"Играчите се опитват да бъдат агресивни, но за мен е важно, че те се опитват да дават най-доброто от себе си. Това е вторият ми мач срещу Ботев. Срещу този съперник няма нужда от допълнителна мотивация. Щастлив съм, че в Пловдив има такава енергия заради този мач. Винаги е добре, когато печелиш в тези дербита", добави треньорът на Локомотив.

"Ако искаш да вземеш Купата, трябва да спечелиш срещу всички съперници. Предполагам, че сега всички ще искат да играят срещу нас, но сега първо ще мислим за двубоя с Черно море. Намираме се в добро състояние. Имаме страхотна атмосфера и се радвам за всички хора в клуба", каза още наставникът.

