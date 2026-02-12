Душан Косич: Победихме със здрава работа и малко късмет

Старши треньорът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич не скри задоволството си от постигнатия успех срещу Ботев в дербито между двата тима от четвъртфиналите в турнира за Купата на България по футбол. Наставникът обаче призна, че неговият тим е имал и малко късмет, за да стигне до победата.

"Победихме с дисциплина, здрава работа и малко късмет. Ботев имаше положения, но не реализира. Гордея се с моя отбор - как се бореше и се опитваше да бъде ефективен и опасен. Това е добро усещане. Спечелихме и започваме да работим за следващия мач", коментира след мача Косич.

"Играчите се опитват да бъдат агресивни, но за мен е важно, че те се опитват да дават най-доброто от себе си. Това е вторият ми мач срещу Ботев. Срещу този съперник няма нужда от допълнителна мотивация. Щастлив съм, че в Пловдив има такава енергия заради този мач. Винаги е добре, когато печелиш в тези дербита", добави треньорът на Локомотив.