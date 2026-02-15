Димитър Димитров: Левски ни надигра напълно във всички елементи

Треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров не бе многословен след загубата на тима му от Левски, но призна поражението.

Пловдивчани загубиха гостуването си в столицата с 0:3.

"Абсолютно Левски спечели напълно заслужено. Определено мога да кажа, че Левски ни надигра във всички елементи. Нямаше помен от играта ни срещу Локомотив Пловдив. Не искам да се оправдавам, че сме почивали един ден по-малко от съперника", коментира опитният специалист.

Наставникът се надява отборът да покаже различно лице в мача с Лудогорец.