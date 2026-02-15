БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Димитров: Левски ни надигра напълно във всички елементи

Треньорът на  Ботев Пловдив отдаде заслуженото на столичния съперник.

Димитър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров не бе многословен след загубата на тима му от Левски, но призна поражението.

Пловдивчани загубиха гостуването си в столицата с 0:3.

"Абсолютно Левски спечели напълно заслужено. Определено мога да кажа, че Левски ни надигра във всички елементи. Нямаше помен от играта ни срещу Локомотив Пловдив. Не искам да се оправдавам, че сме почивали един ден по-малко от съперника", коментира опитният специалист.

Наставникът се надява отборът да покаже различно лице в мача с Лудогорец.

"Търсих да вкарам по-свежи хора, Неделев е на 33 години и не може да играе трети мач за една седмица. Исках да дам и възможност на хора да се докажат. Знаех, че съм дошъл в много труден период. Убеден съм, че срещу Лудогорец ще изглеждаме по съвсем различен начин", завърши Димитър Димитров.

