Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

Гергана Топалова се класира на полуфиналите на сингъл на турнир във Франция

Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Българката търси втори финал за сезона след този в Леме (Бразилия) през април.

гергана топалова полуфиналистка турнир тунис шиникова отпанда
Снимка: БФ Тенис
Гергана Топалова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за жени в Кап д'Аже (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №1 в схемата българка надделя над Алегра Дейвис (Великобритания) с 4:6, 6:1, 6:4 след малко повече от два часа и половина игра.

25-годишната Топалова навакса ранен пробив пасив в решаващия трети сет и от 0:2 гейма стигна до обрат. Така тя достигна до първия си полуфинал във веригата на Международната федерация по тенис ITF от началото на май в Бока Ратон (САЩ).

В търсене на втори финал за сезона след Леме (Бразилия) през април българката ще се изправи утре срещу петата поставена Фиона Ганц (Швейцария).

Топалова има шест титли в състезания на ITF при жените, последната от които в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) през септември 2023 година.

