Гимнастичките със синдром на Даун излизат на международния килим

Състезателките по художествена гимнастика със синдром на Даун към Федерация Адаптирана физическа активност - България вече ще се състезават към клуб „Слънчев свят“. Новата структура е специално създадена за деца и младежи със синдром на Даун и предлага професионални тренировки и подкрепяща среда, в която гимнастичките могат да развиват уменията и увереността си.

Една от първите изяви на състезателките като част от „Слънчев свят“ ще бъде участието им в осмия международен турнир по художествена гимнастика „Купа Олимпия 74“, който ще се проведе от 29 януари до 1 февруари в София. Турнирът е важна част от подготовката им за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което България ще бъде домакин от 13 до 19 юни.

Подготовката на гимнастичките се осъществява в партньорство със спортни организации с дългогодишен опит, включително СК Левски Триадица, като съвместната работа допринася за по-високо спортно ниво, увереност и устойчиво развитие.

Федерация Адаптирана физическа активност - България, ръководена от Слав Петков, развива програмите си в партньорство с Българската федерация по художествена гимнастика, която е утвърден съмишленик в каузата за равен достъп до спорт. Участието на гимнастичките в международен турнир от подобен мащаб е силно послание за приемане, уважение и вяра във възможностите на всеки човек.