ИЗВЕСТИЯ

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни...
Чете се за: 14:42 мин.
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

Големи наводнения в Мексико

Чете се за: 01:00 мин.
Деца
трима души неизвестност наводнения мексико
Най-малко 27 души са загинали, а десетки се водят изчезнали след разрушителни наводнения в Мексико. Според властите поройните дъждове, паднали в четвъртък и петък, са предизвикали свлачища и са отнесли къщи, коли и мостове.

Най-тежко пострадал е източният щат Идалго, където са потвърдени 16 жертви. Хиляди домове са сериозно повредени или напълно унищожени, а придошлите води са блокирали пътища и прекъснали електрозахранването.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че над 5400 души са изпратени в засегнатите райони, за да помагат на пострадалите, разчистват пътища и раздават хуманитарна помощ.

Трагедията показва колко уязвими остават много общности в Мексико пред все по-честите екстремни климатични явления, които се свързват с промяната на климата.

