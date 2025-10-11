Големи наводнения в Мексико



Най-малко 27 души са загинали, а десетки се водят изчезнали след разрушителни наводнения в Мексико. Според властите поройните дъждове, паднали в четвъртък и петък, са предизвикали свлачища и са отнесли къщи, коли и мостове.

Най-тежко пострадал е източният щат Идалго, където са потвърдени 16 жертви. Хиляди домове са сериозно повредени или напълно унищожени, а придошлите води са блокирали пътища и прекъснали електрозахранването.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че над 5400 души са изпратени в засегнатите райони, за да помагат на пострадалите, разчистват пътища и раздават хуманитарна помощ.

Трагедията показва колко уязвими остават много общности в Мексико пред все по-честите екстремни климатични явления, които се свързват с промяната на климата.