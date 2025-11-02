БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени

Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Влизането в еврозоната стана с манипулирани данни, каза тя

цвета рангелова възраждане пенсионните фондове пирамида парите хората защитени
Снимка: БНТ

Депутатът от "Възраждане" Цвета Рангелова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" пенсионната система, доктрината за "преучредяване на държавата", еврозоната, кризата с горивата и политическите процеси в страната.

"Причината да наричаме частните пенсионни фондове пирамида е проста - парите, които всички ние отделяме под формата на допълнителна задължителна пенсионна вноска, отиват в частни дружества, които годишно разпределят под формата на рента не по-малко от 300 милиона лева от средствата на осигурените лица", заяви Цвета Рангелова.

По думите ѝ, това "значително намалява реалните вноски на хората", а освен това фондовете не могат да защитят риска от фалит, както може Националният осигурителен институт.

"Ако тези пари се насочат към НОИ, това би решило голяма част от проблема с дефицита", допълни тя и настоя за "широк обществен и експертен дебат" относно бъдещето на пенсионната система.

Рангелова коментира и новата политическа концепция на партия "Възраждане" – доктрината за преучредяване на държавата:

"Не виждам нищо опасно в това, което предлагаме. Опасно е да оставим неработещ модел. Конституцията трябва да отразява реалните обществени отношения" каза тя.

И допълни, че доверието в институциите е изчерпано, а ниската избирателна активност доказва нуждата от реформа:

"Предлагаме балансиран модел – полупрезидентска република, в която президентът има право да излъчва състав на Министерски съвет, а Народното събрание запазва своите контролни функции", обясни Рангелова.

Сред предложенията на партията са още намаляване броя на народните представители до около 180-200, както и премахване фигурата на главния прокурор, като функциите му се прехвърлят на министъра на правосъдието.

На въпрос дали полупрезидентският модел не крие риск от авторитаризъм, Рангелова отговори:

"Законите не се пишат според личността на определен човек. Проблемът не е във формата на управление, а в избора на хората, които заемат властови позиции."

По темата за приемането на еврото Рангелова беше категорична, че процесът е бил прибързан и непрозрачен:

"Как влязохме в еврозоната? С манипулирани данни на Националния статистически институт относно инфлацията и дефицита. Това е престъпно."

Според нея ефектите вече се усещат:

"Търговците трябва да плащат по 200 лева, за да пренастроят касовите си апарати, цените растат, а доходите не догонват европейските."

Относно опасенията за предстояща криза с горивата, Рангелова остро разкритикува действията на правителството:

"Вместо да поискаме дерогация, за да осигурим нормална работа на рафинерията, ние питаме дали можем да поискаме такава. Това е чуждопоклонническа политика."

Тя припомни, че още в началото на годината от "Възраждане" са предложили законопроект, според който при кризисни ситуации държавата може да поеме управлението на стратегически предприятия като "Лукойл" и АЕЦ "Козлодуй".

По повод последните политически събития Рангелова коментира, че т. нар. преформатиране на властта е само привидно:

"Промяна няма. Това правителство е напълно удобно на лидера на "ДПС – Ново начало", каза тя.

