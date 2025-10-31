Слънчев и топъл уикенд преди захлаждането

Петък започва с мъгли в равнините и хладно утро – температурите ще са между 1° и 7°, в София около 2°. През деня обаче ще е слънчево и топло, с максимални стойности между 18° и 23°.

В събота и неделя времето ще остане приятно есенно – тихо, със слаби мъгли сутрин и много слънце следобед. Максималните температури ще са около 20°–22°, идеални за разходки, пътувания или уикенд навън.

По морето също ще е спокойно – до 21°, с топла вода около 17°–18°.

От вторник се очаква захлаждане и повече облаци, но уикендът си остава последният шанс за истинско златно есенно време.