Какво време ни чака през януари?

Януари започва със студено време, но няма да е само мраз и сняг. Още в първите дни температурите ще тръгнат нагоре, особено в южните райони. На места термометрите могат да покажат дори до 15–18 градуса.

В началото на месеца ще е по-студено, но около 2–3 януари ще започне затопляне заради югозападен вятър. В планините ще се усеща по-меко време, докато в равнините и котловините ще има повече мъгли.

Между 6 и 10 януари се очакват валежи. В Северна и Западна България дъждът ще преминава в сняг, а в Южна България и по Черноморието ще вали основно дъжд, със слаби снеговалежи на места.

През втората половина на месеца времето ще остане променливо – редуване на дъжд и сняг. Истинската зима ще се усеща най-вече в Северна България, докато по морето снегът ще е по-рядко явление.

Януари е най-студеният месец в годината. Тогава са регистрирани и най-ниските температури у нас – рекордът е минус 38 градуса в Трън. В същото време в някои години се случват и необичайно топли периоди с над 20 градуса.

В началото на месеца денят е дълъг малко над 9 часа, а към края му става почти 10 часа – знак, че светлата част постепенно се увеличава.