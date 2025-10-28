Ураганът „Мелиса“ връхлита Карибите с рекордна сила

Силни ветрове и проливни дъждове удариха Ямайка, докато ураганът „Мелиса“ – буря от пета категория, приближава западната част на страната. Премиерът предупреди, че това може да се окаже най-тежката буря в историята на региона.

„Мелиса“ вече е причинила четири жертви в Хаити и Доминиканската република, а ветровете ѝ достигат 280 км/ч. Властите в Ямайка признават, че инфраструктурата няма да издържи на подобен ураган.

Бурята се движи към източна Куба, а експерти предупреждават, че ураганите от подобен мащаб стават все по-чести заради климатичните промени. В опасната зона попада и Ню Орлиънс в САЩ.