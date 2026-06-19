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Голям пожар избухна в Слънчев бряг (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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голям пожар избухна слънчев бряг
Снимка: Снимки: Николай Николаев, Фейсбук "Шофьори Несебър"
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Пожар избухна този обед в курортния комплекс "Слънчев бряг".

Първоначално са се запалили отпадъци в близост до хотели и заведения. Заради по-силния вятър в района пламъците са обхванали и покрив на търговски обект. На място са изпратени четири противопожарни автомобила, които се борят с пламъците.

Снимки: Николай Николаев, Фейсбук "Шофьори Несебър"

Към момента няма опасност за туристи, персонал или близките сгради. В социалните мрежи жители споделиха, че огънят се вижда и от Поморие.

Причините за възникването на пожара се изясняват.

#запалени отпадъци #слънчев бряг #пожар

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