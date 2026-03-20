Голямото завръщане: Южнокорейската група BTS с нов албум, концерт и мега турне

Южнокорейската момчешка група BTS (Би Ти Ес) издаде нов студиен албум в навечерието на завръщането си на сцената след почти 4-годишно отсъствие. Новият албум включва 14 песни и носи заглавието "Ариранг" по името на народна песен, смятана за неофициален химн на Южна Корея.

Утре вечер Би Ти Ес се завръщат с концерт в Сеул. Безплатните 22 хиляди билета бяха разграбени в рамките на минути след пускането им, но се очаква повече от 260 хиляди почитатели да наблюдават събитието на гигантски екрани в центъра на южнокорейската столица.

През април Би Ти Ес тръгват на световно турне с 82 дати в 34 града – най-голямото организирано от Кей-поп група. Преди да слязат от сцената, за да отбият военната си служба, момчетата от Би Ти Ес бяха сред най-слушаните изпълнители в платформата "Спотифай" заедно с Тейлър Суифт и Джъстин Бийбър.

