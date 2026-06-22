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Григор Димитров се изкачи с пет позиции в ранглистата

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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На върха на класацията няма промени.

григор димитров играе основната схема уимбълдън
Снимка: БТА

Григор Димитров записа прогрес с 5 позиции в ранглистата на АТР и от тази седмица е под №164 в класацията. Най-добрият български тенисист в историята има на сметката си 357 точки. През миналата седмица той достигна до четвъртфиналите на „Чалънджър“ турнир на трева в Дъблин.

Тази седмица на Димитров предстои участие на АТР 250 турнира в Майорка, където получи „уайлд кард“, след което ще се насочи към третия за сезона турнир от Големия шлем – Уимбълдън. В столицата на Англия българинът също ще играе с „уайлд кард“.

Сред първите 400 в ранглистата на АТР има само още един българин – Пьотр Нестеров, който е 396-ти. Сериозен спад бележи Димитър Кузманов, който отстъпи с 68 места до №443.

Убедителен лидер в класацията продължава да бъде Яник Синер. Италианецът има 13450 точки. Втори е Карлос Алкарас (Испания) с 9460, а трети Александър Зверев (Германия) със 7190. Единствената променя в Топ 10 е свързана с Тейлър Фриц (САЩ), който се изкачва до 7-о място за сметка на Даниил Медведев (Русия), който се смъква до 9-о.

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#ранглиста АТР # Григор Димитров #Яник Синер

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