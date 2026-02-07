Гьоко Хаджиевски: Показахме, че имаме доста по-големи възможности

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Старши треньорът на Спартак Варна отличи представянето на играчите си.

Гьоко Хаджиевски
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски остана доволен от играта срещу Черно море в дербито на Варна.

В срещата от 20-ия кръг на Първа лига така и не падна гол.

"Дербито си е дерби. С който и отбор от Лигата да играехме с един човек по-малко от 18-ата минута, едната точка е успех. Но ние показахме днес много повече от една точка. Ние показахме, че имаме много по-големи възможности, отколкото във първия дял на първенството. С респект към всички, които играха в началото в първия етап на първенството, но днес имахме повече възможности, повече позиции, кои можехме да покрием", сподели той.

Наставникът отличи представянето на играчите си.

"Освежени сме като отбор с нови футболисти, по-готова е защитата с Димо Кръстев, с Борис Иванов от лявата страна, и с Жота Лопес. Но нищо не променихме след червения картон. Останахме същия отбор. Други сигурно биха направили някоя смяна в отбора, но ние останахме така, както бяхме. И им казах на полувремето при 0:0 – докато има сили във вас искам така да играете. Оставаме без промяна. Когато започнете полека да отпадате, можем да се освежим. И с Емил Янчев, и с Джон Емануел освежихме малко опорните халфове, имахме проблеми, защото и Димо Кръстев искаше смяна, и Ангел Грънчов беше малко травмиран. Не знаех в кой момент може да кажат, че не могат, затова не можех да направя смени по-рано", допълни македонецът.

Специалистът смята, че Черно море е доста по-силен отбор.

"Физически, видяхте, че стоим добре, имахме един месец подготовка. Ние успяхме и с човек по-малко да задържим Черно море, те са доста силен отбор, и това ни дава самочувствие, че можем и от много други отбори в Лигата да вземем точки. Сигурен съм", добави Хаджиевски.

