Хипопотамчето Му Денг, станало интернет сензация, вече е на две години (СНИМКИ)

Хипопотамчето Му Денг, което преди време се превърна в интернет сензация, посрещна втория си рожден ден в зоопарк Као Кеоу в провинция Чонбури, Тайланд

В миналото организация за правата на животните обвини тайландския зоопарк в нехуманно отношение. Упреците към зоологическата градина бяха свързани именно с нейния най-популярен обитател – бебето хипопотам Му Денг.

От организацията твърдяха, че от зоопарка са популяризирали животинчето, за да увеличат доходите си и са пренебрегнали хуманното отношение към другите животни.

През 2024 г. Му Денг се превърна в "неволна звезда в социалните мрежи", след като пазач в зоологическата градина публикува видео в Инстаграм, което доведе фенове по цял свят.

Снимки: БТА