Холивуд се завръща с пълна сила на кинофестивала във Венеция

Чете се за: 06:02 мин.
По света
Холивуд се завръща с пълна сила на кинофестивала във Венеция с представянето на филми с участието на звездите на Меката на киното Джордж Клуни и Ема Стоун, предадоха АФП и АП.

Клуни, който има дълга история на Лидо, се завръща с филма "Джей Кели" - намигване към собствените му кариера и възраст. В "Джей Кели" на режисьора Ноа Баумбак 64-годишният актьор е в ролята на застаряваща звезда в екзистенциална криза. Актьорският състав включва също холивудските звезди Адам Сандлър и Лора Дърн.

"Джей Кели" е един от трите филма, продуцирани от стрийминг платформата Нетфликс, които участват в надпреварата за "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция. Другите два са "Франкенщайн" на Гийермо Дел Торо с Оскар Айзък и "Къща от динамит" на Катрин Бигълоу с Идрис Елба и Ребека Фъргюсън.

"Джей Кели" ще тръгне по Нетфликс на 5 декември след ограничено излъчване в кината.

Друга звезда на Холивуд - Ема Стоун, се завръща на Мострата с "Бугония" две години след отличения със "Златен лъв" филм "Клети създания", който впоследствие й донесе "Оскар". Зад камерата отново е гръцкият режисьор Йоргос Лантимос, който си сътрудничи със Стоун за четвърти път.

Още един филм, включен в конкурсната програма, ще бъде показан днес - "Сирак" на Ласло Немеш. Това е най-личната кинотворба досега на унгарския режисьор Ласло Немеш. Историческа драма, действието на която се развива в Будапеща през 1957 г., е вдъхновена от семейната история на режисьора.

Два документални филма също са в днешната програма на кинофестивала във Венеция. Единият от тях е "Призрачни слонове" на германския режисьор Вернер Херцог, който снощи беше отличен с почетен "Златен лъв" за цялостно творчество. Във филма режисьорът тръгва по следите на загадъчно стадо слонове в джунглата на Ангола.

Наградата беше връчена на Вернер Херцог от друг майстор на седмото изкуство, Франсис Форд Копола, по време на церемонията по откриването на филмовия фестивал във Венеция.

"Винаги съм се стремил да постигна нещо отвъд това, което обикновено се вижда в киното, да стигна по-далеч в поезията на киното", каза 82-годишният Херцог в благодарствената си реч.

Режисьорът ветеран описа себе си като "добър войник на киното".

Майк Фигис ще покаже какво се случва зад кулисите на "Мегалополис" на Франсис Форд Копола - филм с колосална амбиция, в който режисьорът на класиката "Кръстникът" вложи 120 милиона долара от собствения си джоб, но който се оказа търговски провал.

Представен в Кан през 2024 г., "Мегалополис" раздели публиката, след като някои видяха в него "модерен шедьовър", а други - "пълна катастрофа".

82-рото издание на кинофестивала във Венеция започна снощи със световната премиера на филма La Grazia на италианския режисьор Паоло Сорентино. Филмът е с участието на дългогодишния сътрудник на Сорентино Тони Сервило в ролята на измислен президент.

Снимки: БТА

Режисьорът каза, че е бил вдъхновен за новата си кинотворба от реален случай с италиански президент, който помилва мъж, убил страдащата си от Алцхаймер съпруга. По думите на Сорентино заглавието на филма може да бъде преведено на английски като "Помилването".

"Това беше морална дилема, която беше интересно да се разкаже", сподели Паоло Сорентино. "Мисля от години, че моралните дилеми са много интересни за разказването на истории", допълни режисьорът.

Директорът на кинофестивала във Венеция Алберто Барбера каза пред АП, че новият филм на италианския режисьор ги е изненадал.

"Това е различен Сорентино от този, с когото сме свикнали. Много по-малко бароков и формалистичен от предишните филми, които е правил. Този път той разказва една много неочаквана история", каза Барбера.

Паоло Сорентино, най-известен със своя отличен с "Оскар" филм "Великата красота", дебютира на кинофестивала във Венеция преди 24 години с One Man Up. Той също така спечели наградата "Сребърен лъв" през 2021 г. за "Божията ръка", който по-късно беше номиниран за "Оскар".

На кинофестивала своята световна премиера ще има Made in EU на Стефан Командарев. Българската лента е включена в секцията Spotlight.

Кинофестивалът във Венеция ще продължи до 6 септември. Носителят на водещата награда "Златен лъв" ще бъде избран от жури, председател на което е американският режисьор от гръцки произход Александър Пейн. Преди откриването на кинофорума Пейн каза, че филмите не променят света, а го документират.

#филмова програма #кинофестивал Венеция #Венеция

