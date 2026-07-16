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Христо Широков и Цветан Мирчев отново на свобода

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Христо Широков и Цветан Мирчев отново на свобода
Снимка: БТА
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Освободиха от ареста Христо Широков и директора на ВиК – Бургас Цветан Мирчев.

По информация на БНТ са освободени областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков, както и директора на водоснабдителното дружество в Бургас Цветан Мирчев.

Вчера Широков беше арестуван за 24 часа във връзка с разследване, свързано със злоупотреби във ВиК – Бургас. По неофициална информация той е бил разпитан като свидетел.

На разпит в ГДБОП беше извикан и директорът на водното дружество Цветан Мирчев, който също е освободен.

#ВиК - Бургас #ДПС Бургас #Христо Широков #Цветан Мирчев

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