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„Български ВиК холдинг“ сменя ръководството на ВиК-Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 03:37 мин.
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задържан директорът вик бургас
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Съветът на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД взе решение за промяна в ръководството на „Водоснабдяване и канализация ЕАД“ – Бургас. Целта е повишаване на ефективността на предоставяните услуги за гражданите.

Решението е взето във връзка с резултатите от дейността на досегашното управление на водоснабдителното дружество. То е част от политиката на новото ръководство на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за значително подобряване на дейността на дъщерните ВиК оператори.

Ръководството на Холдинга не желае да толерира действия, които поставят под риск работата на водния оператор и ще работи с цел утвърждаване на принципите на прозрачност, законосъобразност, отчетност и оптимизирани управленските процеси, се казва в позицията на дружеството.

Съветът на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД декларира, че при необходимост ще оказва пълно съдействие на компетентните проверяващи и правоохранителни органи за изясняване на всички факти и обстоятелства около дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас.

Във връзка с това и с цел нормализиране работата на ВиК оператора, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, в качеството му на принципал и едноличен собственик, предлага нов състав на Съвет на директорите във „ВиК“ Бургас до провеждане на конкурс.

За изпълнителен директор е предложена инж. Златина Димитрова. Тя е завършила специалност „Хидромелиоративно строителство“ в УАСГ гр. София. Димитрова притежава експертиза в областта на инвеститорския контрол на обекти и устройствено планиране. Над 10 години е работила като директор на дирекция „Устройство на територията“ в община Карнобат.

Председател на Съвета на директорите остава Димитър Атанасов, който е завършил е магистърска степен по „Администрация и управление за системата за национална сигурност“ в Бургаски свободен университет. Атанасов има професионален опит по превенция на риска в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” – Бургас.

За член на борда е избран икономистът Николай Иванов, притежаващ дългогодишен финансов и управленски опит в редица частни компании - над 30-годишен опит в сферата на счетоводството и финансите.

В борда влиза и Яни Буланов, който е магистър по „Стопанско управление“ от Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Работил като консултант по европейска програма за повишаване на информираността за управление на твърдите отпадъци в северозападната част на Черноморския регион.

В състава на директорите влиза и инж. Гинка Добрева, която е завършила промишлена екология във Висшия химикотехнологичен институт в Бургас - днес Университет „проф. д-р Асен Златаров“. Притежава експертиза в областта на екологията, ОВОС, екологичните оценки, биоразнообразие, защитени зони и защитени територии.

Документи за промяната са подадени в Агенция по вписвания и предстои вписване на промените в Търговски регистър.

#Български ВиК Холдинг #ВиК - Бургас #ново ръководство

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