Христо Янев: Успяхме да контролираме събитията на терена

Старши треньорът на ЦСКА отличи възпитаниците си при успеха над Арда.
Старши треньорът на ЦСКА изрази задоволство от победата с 3:1 срещу Арда на старта на пролетния полусезон в Първа лига.
"Важното е, че това, което имахме миналата година - духа и енергията, се е запазило. Отборът не се примирява и се бори до края да спечели. Направихме добър мач, вкарахме добри голове, изтървахме още няколко добри положения. Това е нещо, което трябва да ни дава стимул. Нашият отбор създаваше ситуации и водеше играта, успяхме да контролираме събитията дори и когато получихме гол", сподели наставникът след срещата.
Според него конкуренцията в отбора дава предпоставка за успехи.
"Имаме състав, който ни дава възможност да се конкурираме на всяка една позиция. Ако успеем да запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще представляваме отбор, който ще радва окото на феновете. Жордао има лека болка в областта на рамото, но трябва да премине преглед. Надявам се да се възстанови по възможно най-бърз начин", добави треньорът на "червените".