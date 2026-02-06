Христо Янев: Успяхме да контролираме събитията на терена

Старши треньорът на ЦСКА изрази задоволство от победата с 3:1 срещу Арда на старта на пролетния полусезон в Първа лига.

"Важното е, че това, което имахме миналата година - духа и енергията, се е запазило. Отборът не се примирява и се бори до края да спечели. Направихме добър мач, вкарахме добри голове, изтървахме още няколко добри положения. Това е нещо, което трябва да ни дава стимул. Нашият отбор създаваше ситуации и водеше играта, успяхме да контролираме събитията дори и когато получихме гол", сподели наставникът след срещата.

Според него конкуренцията в отбора дава предпоставка за успехи.