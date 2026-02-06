БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хулио Веласкес: Мачът с Лудогорец е в миналото и Левски гледа само към Ботев (Враца)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:17 мин.
Спорт
Треньорът на "сините" говори преди предстоящия двубой с Ботев (Враца) в събота, 7 февруари.

хулио веласкес мачът лудогорец миналото левски гледа ботев враца
Снимка: БТА
Мачът с Лудогорец за Суперкупата на България вече е в миналото и футболистите на Левски гледат само към предстоящия двубой с Ботев (Враца) за първенството, заяви старши треньорът Хулио Веласкес. Двата отбора ще се срещнат в събота, 7 февруари, от 17:30 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Левски влиза в мача след поражение с 0:1 срещу Лудогорец в мача за Суперкупата на България във вторник.

"Имахме желание да спечелим, но в спорта невинаги можеш да го направиш. Трябва да приемем загубата. Направихме доста добър мач и нямаше да бъде незаслужено да победим. Играчите се раздадоха на терена. Сега трябва да бъдем концентрирани за мача утре. Имаме желание и намерение да продължим да правим нещата така, както го правехме до момента. В последните две тренировки виждам, че играчите са напълно готови да продължат по възходяща линия", каза той на пресконференция преди мача.

Представителният тим на Левски е в почти отлично здраве, като само Карл Фабиен бе контузен и трябва да наваксва с подготовката. Веласкес разкри, че той постепенно навлиза във форма и може да влезе като резерва в някой от следващите мачове.

"При Фабиен има развитие. Вчера за първи път се включи в нормален ритъм с останалите момчета. Заниманието обаче беше с нисък интензитет, така че той постепенно ще навлиза. Ще преценим дали в някой от мачовете следващите седмици ще попадне в групата. Всички останали са в добро здраве", продължи испанецът.

Въпреки загубения шанс за трофей, Левски продължава по-важните битки - за титлата и купата. "Сините" са лидери в класирането на efbet Лига със седем точки пред ЦСКА 1948 и Лудогорец, докато врачани са девети. След този мач Левски отново ще срещне Лудогорец, но този път като гост в четвъртфиналите за купата.

"Продължаваме напред мач за мач и утрешният е най-важният. Не бива да забравяме, че преди три дни играхме и за някои може да се наложи да променим натоварването. Това няма да бъде с мисъл за Лудогорец, а само за утрешния мач, в търсене на най-добрия стартов състав в случая", добави Веласкес.

"Имаме представа как изглежда Ботев (Враца) от мачовете, които играха през зимата. Показаха нови неща, които им липсваха преди паузата. Ясно е, че опитват да изглеждат по различен начин. Привлякоха и футболист, който ще има влияние върху това. Имаме наблюдение върху тези детайли, но сме фокусирани върху това как ще изглеждаме ние", каза още той.

"Ботев е отбор, който ще дойде, за да ни затрудни. Ще опитат да предложат техните аргументи за победа. Ние пък ще се постараем да играем по нашия начин и да спечелим, да зарадваме привържениците. Искаме да го направим с добра игра", заяви испанецът.

Левски започва пролетния полусезон с двама нови - Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Първият ще трупа много минути от началото заради изходящия трансфер на крилото Марин Петков, но вторият най-вероятно ще се сменя с Мустафа Сангаре на върха на атаката.

Относно приспособяването на Око-Флекс и Переа, Веласкес каза:

"Те са добри момчета, много възпитани, с добро поведение. Око-Флекс е в по-напреднала фаза, защото дойде по-рано и бе повече време със съотборниците си. При него няма и езикова бариера, защото говори на английски. Переа се присъедини по-късно и лека-полека се адаптира. Виждам, че се интегрира в колектива и по време на тренировките всичко е нормално. Атмосферата в съблекалнята е здравословна и всички са добре приети".

"Трудно ми е да играя с двама централни нападатели, но в отделни ситуации, както беше в предния мач (когато Левски изоставаше в резултата - бел.авт.), не е изключено. Понякога ти се налага да насищаш някоя зона и да се фиксираш върху нея, но по принцип нашият модел на игра не позволява да бъдем на терена с двама еднотипни футболисти. Това обаче е динамична игра и никога не трябва да казваш никога", завърши той.

