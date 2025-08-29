БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

И АДФИ ще проверява обществените поръчки в Сметната палата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
пари без фактури сметната палата разкри схема няколко общини
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

След приключването на мандата на Димитър Главчев като служебен премиер и връщането му на поста председател на Сметната палата, той е възложил цялостна проверка на обществените поръчки, сключени в периода, когато не е ръководил институцията, включително и поръчката за закупуване на автомобили.

Това се казва в отговор до "По света у нас" след публикация на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев. В пост във Фейсбук той обвини Сметната палата, че "прахосва публични средства".

"Служителите в палатата дори не са искали нови служебни коли, някои дори нямат шоф. книжки, а две поделения в страната отказват да ги получат", посочва Мирчев в поста си.

В резултат на констатациите от вътрешния доклад ръководството на Сметната палата реши документите по поръчката да бъдат изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция, която вече е започнала проверка.

#Сметна палата #обществени поръчки #проверка

Последвайте ни

ТОП 24

Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
1
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
2
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
4
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк...
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
5
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол
6
За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: У нас

Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Издирват жена, обрала два пъти църквата в с. Три водици
Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР Политически коментари след назначаването на главен секретар на МВР
Чете се за: 02:52 мин.
Шествие срещу домашното насилие се проведе в София Шествие срещу домашното насилие се проведе в София
Чете се за: 00:45 мин.
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
Министър Тахов: Искаме мнението на целия животновъден бранш за ваксинирането срещу шарка по овцете и козите Министър Тахов: Искаме мнението на целия животновъден бранш за ваксинирането срещу шарка по овцете и козите
Чете се за: 04:45 мин.
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ