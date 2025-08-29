И АДФИ ще проверява обществените поръчки в Сметната палата

След приключването на мандата на Димитър Главчев като служебен премиер и връщането му на поста председател на Сметната палата, той е възложил цялостна проверка на обществените поръчки, сключени в периода, когато не е ръководил институцията, включително и поръчката за закупуване на автомобили.

Това се казва в отговор до "По света у нас" след публикация на депутата от "Демократична България" Ивайло Мирчев. В пост във Фейсбук той обвини Сметната палата, че "прахосва публични средства".

"Служителите в палатата дори не са искали нови служебни коли, някои дори нямат шоф. книжки, а две поделения в страната отказват да ги получат", посочва Мирчев в поста си.

В резултат на констатациите от вътрешния доклад ръководството на Сметната палата реши документите по поръчката да бъдат изпратени на Агенцията за държавна финансова инспекция, която вече е започнала проверка.