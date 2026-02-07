БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Илиан Илиев: Доволен съм от футболистите

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Старши треньорът на Черно море иска играчите му да подобрят играта си в пеналтерията на противника.

Илиан Илиев
Снимка: БТА
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев отличи играта на възпитаниците си, въпреки нулевото равенство със Спартак Варна.

"Моряците" не успяха да се възползват от численото си предимство, макар да играха с човек повече след 18-ата минута.

"На тези условия мисля, че се получи мач. Аз точно като се гледаше на ВАР дали е червен картон или не, ми мина мисълта за предния мач, когато имаше изгонване. Водехме 1:0 и стана равен резултатът и да Ви кажа честно, вътрешно даже не исках да се потвърждава, да ставаме с човек повече. Аз съм доволен от футболистите, като желание, влизане в мача. Спартак се прибра второто полувреме, което нормално при тази ситуация и при този терен, и имаха доста евентуално опасности за контраатака. Успяхме да ги предотвратим", сподели той след срещата.

Наставникът посочи и кое не му се е харесало.

"Единственото от което, не че съм недоволен, но трябва да работим, знаете го още от първия полусезон, за самочувствието в пеналта или в последните 30 метра. Имахме достатъчно ситуации, ако имаше малко повече самочувствие и увереност да я спреш топката, да я насочиш… Имахме ситуации и на Селсо Сидни, и на Берк Бейхан, и на Хорхе Падиля, на Георги Лазаров после, но има такива мачове, в които се вижда, че не иска да влезе и нищо не можем да направим", допълни треньорът.

Специалистът отличи и атмосферата на стадион "Тича".

"Беше добра атмосферата. Съжалявам, естествено, че не можехме да победим. Но това е, продължаваме напред. Ние имаме някои липси, които предвид на това, че имаме сега двама, които си доста време извън строя, сега и Васко ще излезе, и нямаме много, видяхте на пейката, вариации откъм ли опитни играчи. На някои от малките ще му излезе късметът", добави Илиев.

Свързани статии:

Нулево равенство в дербито на Варна между Черно море и Спартак
Нулево равенство в дербито на Варна между Черно море и Спартак
"Соколите" изграха с човек по-малко след 18-ата минута.
Чете се за: 01:25 мин.
#ПФК Черно море #Илиан Илиев

