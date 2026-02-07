Илиан Илиев: Доволен съм от футболистите

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев отличи играта на възпитаниците си, въпреки нулевото равенство със Спартак Варна.

"Моряците" не успяха да се възползват от численото си предимство, макар да играха с човек повече след 18-ата минута.

"На тези условия мисля, че се получи мач. Аз точно като се гледаше на ВАР дали е червен картон или не, ми мина мисълта за предния мач, когато имаше изгонване. Водехме 1:0 и стана равен резултатът и да Ви кажа честно, вътрешно даже не исках да се потвърждава, да ставаме с човек повече. Аз съм доволен от футболистите, като желание, влизане в мача. Спартак се прибра второто полувреме, което нормално при тази ситуация и при този терен, и имаха доста евентуално опасности за контраатака. Успяхме да ги предотвратим", сподели той след срещата.

Наставникът посочи и кое не му се е харесало.

"Единственото от което, не че съм недоволен, но трябва да работим, знаете го още от първия полусезон, за самочувствието в пеналта или в последните 30 метра. Имахме достатъчно ситуации, ако имаше малко повече самочувствие и увереност да я спреш топката, да я насочиш… Имахме ситуации и на Селсо Сидни, и на Берк Бейхан, и на Хорхе Падиля, на Георги Лазаров после, но има такива мачове, в които се вижда, че не иска да влезе и нищо не можем да направим", допълни треньорът.

Специалистът отличи и атмосферата на стадион "Тича".