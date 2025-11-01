Илиян Филипов отвърна на "абсурдните изказвания" на Христо Крушарски

Явно г-н Крушарски си въобразява, че той управлява БФС и решава кой отбор къде ще играе, написа финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) в своя Фейсбук профил.
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов използва официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук, за да коментира поведението на собственика на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски след прекратеното градско дерби между двата отбора заради удар с бутилка в главата на вратаря на "канарчетата" Даниел Наумов.
След двубоя Крушарски обвини Наумов, че е "симулант" и заяви, че ударът от бутилка е в рамото на стража, а не в главата.
"След като мачът бе прекратен заради инцидент, при който вратарят на Ботев – Даниел Наумов – бе ударен с бутилка в главата, последваха абсурдни изказвания от страна на Христо Крушарски.
Този човек си позволи да нарече нашите футболисти с обидни думи, да обвинява Наумов в симулация и дори да заяви, че ще „направи така, че Ботев да отиде в Б група“.
Явно г-н Крушарски е забравил къде се намира и си въобразява, че той управлява БФС и решава кой отбор къде ще играе.
Според него бутилката била ударила вратаря „в рамото“…
Г-н Крушарски, има огромна разлика между рамо и глава!
Даниел Наумов беше в състояние на комоциум, а медицинският екип категорично забрани той да продължи участието си в срещата.
Без значение от цветовете, няма нищо по-срамно от това да се подиграваш с контузен футболист.
Очакваме с решението си БФС най-после да раздаде справедливост при подобни ситуации. Здравето на футболистите и хората е преди всичко – подобни прояви са недопустими", гласи изявлението от Илиян Филипов.