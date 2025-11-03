Илиян Филипов предложи на президента на Славия Венцеслав Стефанов да се явят на детектор на лъжата

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов използва личния си профил в социалната мрежа Фейсбук, за да отговори на президента на Славия - Венцеслав Стефанов, който по-рано днес коментира на пресконференция ситуацията при "жълто-черните" и отношенията си с Филипов.

Венцеслав Стефанов: Локомотив и Ботев трябва да останат без точки след дербито на Пловдив

"Г-н Стефанов, тъй като Вие сте "чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове, предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата, за да разберат хората истината — дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист, или Вие сте уреждали мачове. Много ще е интересен резултатът", написа Илиян Филипов.

Както е известно, през октомври президентът на "белите" отправи обвинения, заявявайки в спортни медии, че "емисари на Ботев, близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача". Филипов пък, от своя страна, обяви, че ще заведе дело за клевета срещу Стефанов.