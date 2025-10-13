БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов

Силно се надяваме институциите в Република България и в частност БФС да не оставят без последствие срамното изказване от страна на г-н Венцеслав Стефанов, гласи част от позицията на Ботев Пловдив.

илиян филипов напускането ивелин попов изцяло негово решение
Снимка: БТА
Слушай новината

Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцислав Стефанов. Причината е, че преди седмица президентът на Славия отправи обвинения, заявявайки в спортните медии, че „емисари на Ботев Пловдив“, близки до техния финансов благодетел, са дошли и са поискали подкуп от футболисти на „белите“ да продадат мача от 12-ия кръг в Първа лига. Това съобщиха „канарчетата“ чрез своите социални мрежи.

Столичният тим и „черно-белите“ ще се срещнат на 18 октомври (събота) от 15:00 часа в Пловдив.

Ето какво написаха от Ботев по темата:

"Венцеслав Стефанов направи подобни твърдения и след срамния за България мач срещу Турция в събота вечерта. Поведението на президента на най-стария столичен клуб е изключително неприемливо.

ПФК Ботев Пловдив е клуб със славна история и няма как да останем безучастни към подобни действия. Разбираме притеснението на г-н Стефанов от създалото се напрежение около столичното дерби с ПФК Локомотив София и волейболните похвати, които впечатлиха цяла футболна България.

Но жалкият опит да се измести фокусът от скандалния волейболен гол с въвличането на ПФК Ботев Пловдив в “купен мач” няма как да остане без последствия. Именно поради това Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов за отправените твърдения в медиите.

Всички помним случилото се на полуфинала за Купата на България през 2018 година с главно действащо лице съдията Станислав Ставров. Всички видяхме какво се случи и в края на миналия сезон във Враца. Призоваваме господин Стефанов да се съсредоточи върху собствения си клуб и да не се опитва да замесва ПФК Ботев Пловдив в изкуствени скандали.

Силно се надяваме институциите в Република България и в частност БФС да не оставят без последствие срамното изказване от страна на г-н Венцеслав Стефанов и да предприемат всички действия, за да се изясни истината в създалата се ситуация", гласи официалната позиция от "жълто-черния" клуб.

