Венцеслав Стефанов: От Ботев Плодвив да не дърпат дявола за опашката

Президентът на Славия смята, че новият треньор на "белите" Ратко Достанич е правилният човек за отбора.
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов смята, че от Ботев Пловдив имат неоправдани претенции срещу него.
Стефанов отправи обвинения, че „емисари на Ботев Пловдив“, близки до техния финансов благодетел, са дошли и са поискали подкуп от футболисти на „белите“ да продадат мача от 12-ия кръг в Първа лига.
"Да седна до Илиян Филипов? Той ме съди, а аз да седна до него. Изобщо не искам да се разбираме. Да не дърпат дявола за опашката, защото всичко е ясно, точно и доказано. Полицията и прокуратурата имат всички факти. Може да ме осъди за неправилно дишане", обяви босът на "белите".
Според него този скандал няма да попречи на футболистите в идните мачове.
"Потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола, за да имат някакво предимство. Безкрайно съм щастлив, че в отбора има мъже. Дойдоха и казаха истината право в очите. Какво мисли ръководството на Ботев, си е негов проблем. Имаме достойни хора и съм убеден, че момчетата няма да се повлияят от този инцидент. Съжалявам, че това нещо се случи, но смятам, че с играта и мъжеството си ще покажем, че това нещо не може да се случи", разкри още по темата Стефанов.
Той коментира и назначаването на Ратко Достанич за треньор на Славия.
"Той е човек, когото познавам, с висок морал, качества, ум и възпитание. Това подхожда на Славия. Разговарях с него и го помолих да дойде. Смятам, че съм се спрял на правилния човек", допълни ръководителят на столичния клуб.
За скандала със Светослав Вуцов в националния отбор на България Стефанов бе лаконичен.
"По тези въпроси разговаряйте с бащата на Светльо Вуцов. Мисля, че ме разбрахте", завърши президентът на Славия.