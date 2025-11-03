Венцеслав Стефанов: Локомотив и Ботев трябва да останат без точки след дербито на Пловдив

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде пресконференция, на която обсъди редица теми от българския футбол.

Една от тях бе прекратеното пловдивско дерби между Локомотив и Ботев. До прекратяването на срещата се стигна, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата в края на първото полувреме.

"За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунта мара, където и да иде прави такива простотии? Рано или късно ще се видят нещата. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде. Трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се доиграва, би трябвало да се доиграва без публика", каза Стефанов.

Според него президентът на БФС Георги Иванов ще бъде критикуван, каквото и решение да вземе Дисциплинарната комисия към футболната централа.

"Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: "Ти си наша рожба, обаче ни наказаха". Ботев ще каже: "Ти си локомотивец, ти направи така, че да не спечелим". Това е много лошо. Бих ги посъветвал без публика в техните мачове. Ударила те бутилка в главата. Наумов видя как може да стане герой за един ден", продължи той.

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Стефанов. През октомври президентът на "белите" отправи обвинения, заявявайки, че "емисари на Ботев, близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача".

"Щял да ме съди. Ще ви поканя всички на делото. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив, но няма такъв шанс", заяви Венцеслав Стефанов.

Президентът на столичния клуб е уверен във възможностите на младите български футболисти на "белите".

"Славия има много млади играчи, но все още не са готови да дърпат отбора напред и нагоре. Те са усмихнати и лъчезарни момчета и са здрав колектив. Пред тях има добро бъдеще. Готови са да влязат в ритъм и да стигнат до младежкия и мъжкия национален отбор. Разговарял съм с повечето от тях. Те обичат клуба, трудно може да ги манипулираш да отидат в друг отбор", коментира Стефанов.

Той коментира и битката за титлата в Първа лига.

"Внимавайте и с ЦСКА 1948. Не ги отписвайте. Цветомир Найденов не разчита на помощи, но и не помага. Играе честно и това е хубаво. На хората им омръзна от Лудогорец", лаконичен беше Стефанов.