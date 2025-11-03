БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венцеслав Стефанов: Локомотив и Ботев трябва да останат без точки след дербито на Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Славия израи мнението си по редица актуални теми.

Венцеслав Стефанов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде пресконференция, на която обсъди редица теми от българския футбол.

Една от тях бе прекратеното пловдивско дерби между Локомотив и Ботев. До прекратяването на срещата се стигна, след като вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата в края на първото полувреме.

"За какво е виновен футболният съюз? За това, че в Пловдив един пунта мара, където и да иде прави такива простотии? Рано или късно ще се видят нещата. Не че тези, които са го ударили с бутилка, са прави. Напротив! Даже трябва да ги вкарат в затвора. Толкова ли е трудно? Когато Локомотив е домакин, само публика на домакин. Когато Ботев е домакин, само публика на Ботев. Това се прави навсякъде. Трябва и двата отбора да останат без точки за този мач. За мен мачът е пропаднал. Ако се доиграва, би трябвало да се доиграва без публика", каза Стефанов.

Според него президентът на БФС Георги Иванов ще бъде критикуван, каквото и решение да вземе Дисциплинарната комисия към футболната централа.

"Каквото и решение да вземе ДК, виновен ще бъде Георги Иванов. Локомотивци ще кажат: "Ти си наша рожба, обаче ни наказаха". Ботев ще каже: "Ти си локомотивец, ти направи така, че да не спечелим". Това е много лошо. Бих ги посъветвал без публика в техните мачове. Ударила те бутилка в главата. Наумов видя как може да стане герой за един ден", продължи той.

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Стефанов. През октомври президентът на "белите" отправи обвинения, заявявайки, че "емисари на Ботев, близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача".

"Щял да ме съди. Ще ви поканя всички на делото. Той разчита, че делото ще бъде в Пловдив, но няма такъв шанс", заяви Венцеслав Стефанов.

Президентът на столичния клуб е уверен във възможностите на младите български футболисти на "белите".

"Славия има много млади играчи, но все още не са готови да дърпат отбора напред и нагоре. Те са усмихнати и лъчезарни момчета и са здрав колектив. Пред тях има добро бъдеще. Готови са да влязат в ритъм и да стигнат до младежкия и мъжкия национален отбор. Разговарял съм с повечето от тях. Те обичат клуба, трудно може да ги манипулираш да отидат в друг отбор", коментира Стефанов.

Той коментира и битката за титлата в Първа лига.

"Внимавайте и с ЦСКА 1948. Не ги отписвайте. Цветомир Найденов не разчита на помощи, но и не помага. Играе честно и това е хубаво. На хората им омръзна от Лудогорец", лаконичен беше Стефанов.

Свързани статии:

Грозни сцени на "Лаута": Прекратиха дербито на Пловдив
Грозни сцени на "Лаута": Прекратиха дербито на Пловдив
Даниел Наумов бе уцелен с бутилка в главата от привържениците на...
Чете се за: 02:07 мин.
# Венцеслав Стефанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
1
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
2
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Над 360 000 българи работят след пенсия
3
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
4
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
5
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
6
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Футбол

Мениджърът Стив Кларк върна четирима футболисти в състава на Шотландия за квалификациите за Мондиал 2026
Мениджърът Стив Кларк върна четирима футболисти в състава на Шотландия за квалификациите за Мондиал 2026
Първа лига: Берое Стара Загора - Локомотив Сф 1:2 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Берое Стара Загора - Локомотив Сф 1:2 (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:25 мин.
Контузия на глезена отложи дебюта на Пол Погба за Монако Контузия на глезена отложи дебюта на Пол Погба за Монако
Чете се за: 01:42 мин.
Илиян Филипов предложи на президента на Славия Венцеслав Стефанов да се явят на детектор на лъжата Илиян Филипов предложи на президента на Славия Венцеслав Стефанов да се явят на детектор на лъжата
Чете се за: 01:22 мин.
Медиите в Сърбия: Бруно Лаже е поискал между 3 и 4 милиона евро заплата на сезон, за да поеме Лудогорец Медиите в Сърбия: Бруно Лаже е поискал между 3 и 4 милиона евро заплата на сезон, за да поеме Лудогорец
Чете се за: 03:30 мин.
Христо Янев няма проблеми с контузени футболисти преди дербито с Левски Христо Янев няма проблеми с контузени футболисти преди дербито с Левски
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Пускат парното в София във вторник
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Една година протести - какво се промени в Сърбия? Една година протести - какво се промени в Сърбия?
Чете се за: 06:10 мин.
По света
Над 360 000 българи работят след пенсия Над 360 000 българи работят след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: НОИ вероятно ще приеме вдигането на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Протест срещу еврото: Поредна акция на "Възраждане" пред БНБ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ