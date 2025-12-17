БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сутрешни мъгли и предимно слънчево време в сряда

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Максималните температури ще са между 7° и 12°

сутрешни мъгли предимно слънчево време сряда
Снимка: Татяна Добролюбова
Слушай новината

В сутрешните часове в равнините и котловините ще бъде с мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, малко по-високи по морското крайбрежие, а в София - около минус 3°.

Преди обяд на много места ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще бъде почти тихо, в източните райони - със слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 8°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°.

В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. На по-малко места ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури отново на места до 14°-15°.

В събота на много места ще има мъгла и ниска облачност. В следобедните часове и над останалата част от страната облачността ще се увеличи и в неделя ще бъде предимно облачно. На отделни места, главно в Южна и Източна България, са възможни слаби превалявания от дъжд.

#сутрешни мъгли #ниска облачност #предимно слънчево време #времето #прогноза за времето

