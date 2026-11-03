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Илияна Йотова: Българските предприемачи ни дават самочувствие, че страната ни участва активно в развитието на Европа

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Президентът връчи отличието на победителя в “Мениджър на годината”- 2026

илияна йотова българските предприемачи дават самочувствие страната участва активно развитието европа
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Българският бизнес вече е част от компаниите и фирмите, които днес развиват Европа и света. Той ни дава самочувствие, че България разполага с икономика, която сама може да определя посоката и бъдещето си, без щампи и догми отвън. Това заяви президентът Илияна Йотова на официалната церемония на 19-ото издание на конкурса „Мениджър на годината“ – 2026, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието, на което бяха отличени предприемачи, които прилагат и утвърждават добри управленски практики в България, се състоя в Софийската опера и балет. Държавният глава връчи наградата в основната категория, като „Мениджър на годината“ за 2026 г. стана Кристина Георгиева –директор за България на „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД.

В приветствието си към финалистите и участниците в конкурса Илияна Йотова отбеляза, че българските компании са водени днес от креативни визионери със съвременно мислене, които усещат пулса на модерните технологии и промените в световен мащаб. Държавният глава посочи, че българските предприемачи изграждат гръбнака на икономиката ни, но техните усилия имат силен социален ангажимент, както и повишено внимание към високите екологични стандарти за опазване на природата.

"Защото не ни е все едно как и къде живеем и как опазваме природата около нас. Важно е какви стимули създаваме за тези, които идват след нас – младите хора“, каза още тя.

По думите на президента високите постижения на българските компании в областта на иновациите, тяхната ефективната организация на работа и структурираност на процеса, са забелязани от много техни колеги в чужбина.

„Нека не разглеждаме вече България само като място за инвестиции, като логистика. Ние вече сме на един следващ етап, в който заедно с ваши колеги можете да направите мултинационални компании, които да дават изключително добър и харесван продукт, който да бъде пример за мнозина по света“, заяви държавният глава.

Илияна Йотова беше категорична, че съвременните темпове на технологично развитие, навлизането на изкуствения интелект и динамиката в международните отношения водят до промени в света, които изискват България да бъде част от тези процеси, а не наблюдател. „Ако ние стоим отстрани и наблюдаваме как цялата тази новост изтича като река покрай нас, нищо не сме направили. Трябва да имаме амбиция, за да се възползваме от всичко, което днешният свят ни предлагат. С предприемчивост, с добро образование на всички нива“, подчерта президентът.

Снимки: Прессекретариат на държавния глава

България може да се възползва от новите програми на Европейския съюз, свързани с конкурентоспособността, но наред с инвестициите в предприемачество са нужни средства за научни разработки, отбеляза още Илияна Йотова в приветствието си. По думите й страната ни не бива да се задоволява с изпълнителски или подизпълнителски функции, като припомни традициите ни в областта на информационните технологии и решението на Европейската комисия в България да бъде изградена гигафабрика за изкуствен интелект.

„Успехът не може да бъде постигнат без силен екип. Зная, че зад тези награди стоят стотици хиляди, които споделят този успех. Всеки един от нас е част от бъдещето на България“, каза още президентът.

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