Илияна Йотова: Българските предприемачи ни дават самочувствие, че страната ни участва активно в развитието на Европа

Българският бизнес вече е част от компаниите и фирмите, които днес развиват Европа и света. Той ни дава самочувствие, че България разполага с икономика, която сама може да определя посоката и бъдещето си, без щампи и догми отвън. Това заяви президентът Илияна Йотова на официалната церемония на 19-ото издание на конкурса „Мениджър на годината“ – 2026, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Събитието, на което бяха отличени предприемачи, които прилагат и утвърждават добри управленски практики в България, се състоя в Софийската опера и балет. Държавният глава връчи наградата в основната категория, като „Мениджър на годината“ за 2026 г. стана Кристина Георгиева –директор за България на „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД.

В приветствието си към финалистите и участниците в конкурса Илияна Йотова отбеляза, че българските компании са водени днес от креативни визионери със съвременно мислене, които усещат пулса на модерните технологии и промените в световен мащаб. Държавният глава посочи, че българските предприемачи изграждат гръбнака на икономиката ни, но техните усилия имат силен социален ангажимент, както и повишено внимание към високите екологични стандарти за опазване на природата.

"Защото не ни е все едно как и къде живеем и как опазваме природата около нас. Важно е какви стимули създаваме за тези, които идват след нас – младите хора“, каза още тя.

По думите на президента високите постижения на българските компании в областта на иновациите, тяхната ефективната организация на работа и структурираност на процеса, са забелязани от много техни колеги в чужбина.

„Нека не разглеждаме вече България само като място за инвестиции, като логистика. Ние вече сме на един следващ етап, в който заедно с ваши колеги можете да направите мултинационални компании, които да дават изключително добър и харесван продукт, който да бъде пример за мнозина по света“, заяви държавният глава.

Илияна Йотова беше категорична, че съвременните темпове на технологично развитие, навлизането на изкуствения интелект и динамиката в международните отношения водят до промени в света, които изискват България да бъде част от тези процеси, а не наблюдател. „Ако ние стоим отстрани и наблюдаваме как цялата тази новост изтича като река покрай нас, нищо не сме направили. Трябва да имаме амбиция, за да се възползваме от всичко, което днешният свят ни предлагат. С предприемчивост, с добро образование на всички нива“, подчерта президентът.

Снимки: Прессекретариат на държавния глава

България може да се възползва от новите програми на Европейския съюз, свързани с конкурентоспособността, но наред с инвестициите в предприемачество са нужни средства за научни разработки, отбеляза още Илияна Йотова в приветствието си. По думите й страната ни не бива да се задоволява с изпълнителски или подизпълнителски функции, като припомни традициите ни в областта на информационните технологии и решението на Европейската комисия в България да бъде изградена гигафабрика за изкуствен интелект.