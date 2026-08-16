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Илияна Йотова: Българският трибагреник отново е на световния връх в художествената гимнастика

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Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
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Президентът на България поздрави българския национален отбор след успехите му на световното във Франкфурт.

Илияна Йотова: Българският трибагреник отново е на световния връх в художествената гимнастика
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Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост! Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх. Това заявява президентът Илияна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика на Световното първенство в Германия, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова – нежно момиче с огромна воля за победа и борбеност, посочва Йотова по повод триумфа на гимнастичката ни, която през вчерашния ден завоюва и олимпийска квота за игрите през 2028 г. в Лос Анджелис. Държавният глава поздравява още българския ансамбъл за двата бронзови медала на Световното първенство.

„Признателност за всеотдайната работа на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят зад тези успехи“, посочва още президентът. Илияна Йотова изразява увереност, че пред българската художествена гимнастика предстои спечелването на още заслужени титли.

Във Фейсбук държавният глава Илияна Йотова поздрави Стилияна Николова и се обърна лично към нея. „Скъпа Стили, пътят ти през последните години беше много труден, но днес аз видях, че пламъкът в очите ти заслепява дори блясъка на златния медал“, пише президентът.

Йотова поздрави и българския ансамбъл, треньорите, Българската федерация по художествена гимнастика, както и нейния председател Илиана Раева за медалите и достойното представяне на Световното първенство във Франкфурт. „България се гордее с вас! Заслужавате още много титли!“, заявява още държавният глава.

По-рано днес Стилияна Николова стана световна шампионка на бухалки на първенството на планетата по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Николова спечели първо злато за България на финали на отделните уреди от 25 години насам след титлата на Симона Пейчева в Мадрид през 2001 година.

Отличието на Стилияна Николова е първо златно и общо пето за страната във Франкфурт след среброто на Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла на финалите на отделните уреди.

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#световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт 2026 #президент Илияна Йотова #Български национален отбор по художествена гимнастика

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