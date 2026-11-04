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Илияна Йотова: Саудитска Арабия е сред най-перспективните партньори на България в Близкия изток

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Илияна Йотова, среща, Саудитска Арабия
Снимка: Прессекретариат на държавния глава
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Саудитска Арабия е сред най-перспективните партньори на България в Близкия изток. Засилването на двустранните отношения в сферата на сигурността е предпоставка за надграждане на партньорството в по-широк план. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с министъра на вътрешните работи на Саудитска Арабия принц Абдулазис бин Сауд бин Наиф Ал Сауд, който е на посещение у нас, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В разговора участва и българският министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Илияна Йотова заяви, че конфликтът в Персийския залив и нарушаването на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток поставят пред риск сигурността на доставките за цял свят. Президентът открои ключовата роля на кралството като стабилен фактор за нормализиране и деескалация на ситуацията в региона.

Държавният глава акцентира върху големия потенциал за задълбочаване на двустранното партньорство в сектора на иновациите. Впечатляващата стратегия на Саудитска Арабия за модернизиране и мащабно развитие „Визия 2030“ дава възможност за участие на български компании с богат опит в изкуствения интелект и високите технологии чрез различни проекти, каза българският президент.

Страната ни проявява интерес и към престижния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“ – проект на престолонаследника и министър-председател принц Мохамед Бин Салман, който насърчава контактите между държавния и частния сектор. Откриването на пряка въздушна линия между София и Рияд ще създаде нови възможности за бизнеса, туризма и културния обмен между двете ни страни, които са с дълголетна история, каза още Илияна Йотова.

Министърът на вътрешните работи поздрави Илияна Йотова от името на престолонаследника и министър-председател на Кралството принц Мохамед Бин Салман за избирането й като президент на България. Той изрази оптимизъм за задълбочаване на двустранните отношения и открои значението на България като надежден партньор.

Българският президент поднови поканата към Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман да осъществи посещение в България.

#министър на вътрешните работи на Саудитска Арабия #президентът Илияна Йотова #среща #новини в Метрото

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