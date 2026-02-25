Илияна Йотова ще участва в церемонията за Спортист на годината

Илияна Йотова ще участва в 68-ата церемония „Спортист на годината“. Събитието се провежда ежегодно и отличава най-заслужилите спортисти, отбори и треньори на България за постигнатите от тях резултати през изминалата година. Президентът ще отправи приветствие към атлетите и ще връчи голямата награда „Спортист на годината 2025“. Церемонията ще стартира от 18:30 часа тази вечер в столичен хотел.

Припомняме, че освен спортистите, попаднали в призовата десетка, ще бъдат отличени отбор и треньор №1 за 2025 г. и спортист №1 с увреждания за изминалата година.

За втора година ще бъда присъдена и специалната награда „Вдъхновение“, учредена от Българската асоциация на спортните журналисти. Тя се връчва на значима личност, която с работата, грижите, примера и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти.

Ще бъдат връчени и специални награди – с уважение към спортисти за техните постижения и примера, който дават на следващите поколения.

117 спортни журналисти се включиха в 68-ата анкета "Спортист на годината" и след гласуването вече е ясно кои атлети и отбори се съревновават за най-престижната спортна награда в България.

В челната десетка за определяне на Спортист №1 на България за 2025 г. попаднаха (по азбучен ред):

• Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)

• Александър Везенков (Баскетбол)

• Александър Николов (Волейбол)

• Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)

• Иван Иванов (Тенис)

• Карлос Насар (Вдигане на тежести)

• Никола Цолов (Автомобилизъм)

• Симеон Николов (Волейбол)

• Стилияна Николова (Художествена гимнастика)

• Тервел Замфиров (Сноуборд)

Непосредствено след тях в подреждането на най-достойните за 2025 г. следват Алекс Грозданов (Волейбол), Рами Киуан (Бокс), Малена Замфирова (Сноуборд), Кирил Милов (Борба), Милена Тодорова (Биатлон), Йоана Илиева (Фехтовка), Григор Димитров (Тенис), Радослав Янков (Сноуборд), Радослав Росенов (Бокс), Александър Василев (Тенис), Юлияна Янева (Борба), Магомед Рамазанов (Борба), Владимир Зографски (Ски скокове), Димана Иванова (Волейбол), Петър Мицин (Плуване), Мирослава Минчева (Спортна стрелба), Габриела и Стефани Стоеви (Бадминтон).

Отбор №1 за 2025 г. ще бъде определен между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г. и световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже.

Първата официална анкета “Спортист на годината“ е проведена през 1958 г. В допитването, организирано от "Народен спорт", печели баскетболистката Ваня Войнова, която става първият официален победител.

Рекордьор по спечелване на най-престижната награда е Стефка Костадинова - 4 пъти. Боян Радев и Станка Златева са избирани за №1 по 3 пъти. Осем големи български спортисти са триумфирали по два пъти - Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков.