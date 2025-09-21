БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интензивен е трафикът на граничните пунктове с Турция и Сърбия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
На румънската и гръцката граница движението е нормално

трафик - граници
Снимка: БТА
Интензивен е трафикът на ГКПП "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция и на ГКПП "Калотина" на границата със Сърбия на изход за леки и товарни автомобили, съобщиха на сайта си от "Гранична полиция“.

Движението е нормално на всички пунктове на границата с Румъния. Заради ремонта на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението и преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и с Гърция. От "Гранична полиция" напомнят, че на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

#Турция #Сърбия #пътуващи #интензивен трафик #граници

