Интер спечели гостуването си на Пиза с голове на Лаутаро Мартинес

Интер спечели с 2:0 в гостуването си на Пиза в мач от 13-тия кръг на Серия А.

И двете попадения бяха дело на капитана Лаутаро Мартинес, който първо изведе "нерадзурите" напред в 69-ата минута след асистенция на Пио Еспозито, а след това аржентинецът се разписа и в 83-ата минута.

Лаутаро вече е в топ 5 по голове за Интер в цялата история на клуба, като става дума за всички турнири.

Интер се завърнаха в топ 3, като имат равен брой точки по 27 с Рома, като лидер е Милан с 28.