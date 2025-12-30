Иско претърпя успешна операция на глезена

Полузащитникът на Бетис Иско претърпя операция на десния си глезен, съобщи пресслужбата на клуба.

33-годишният испанец първоначално получи консервативно лечение с инжекции, но то не даде резултат. Играчът реши да ускори процеса на оздравяване и се подложи на хирургическа интервенция. Времето за възстановяване все още не е уточнено.

Иско получи нелепа контузия преди месец, когато бе изритан неволно от свой съотборник.

Иско е с Реал Бетис от юли 2023 г. Договорът му е до 30 юни 2028 г.