Испания не сгреши срещу Грузия и продължава победната си серия в световните квалификации

Испания постигна трета поредна победа в световните квалификации след домакински успех с 2:0 срещу Грузия.

Йереми Пино и Микел Оярсабал отбелязаха головете за испанския тим, който върви уверено към директно класиране за Мондиал 2026.

В следващата си среща от квалификационната кампания Испания посреща България на 14 октомври във Валядолид. Българският тим претърпя трета загуба в групата след разгром с 1:6 в София от Турция.

Испанците играха без редица основни играчи като Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри, Дани Олмо и други, но нито за момент не изпусна инициативата срещу Грузия на стадиона в Елче.

Йереми Пино откри резултата в 24-а минута, а пет по-късно Феран Торес пропусна дузпа.

Ла Роха владееше топката в 83 процента от игровото време и отправи над 20 удара към грузинската врата.

В 64-а минута Оярсабал узакони превъзходството на испанците, отбелязвайки втория гол в мача директно от фаул от границата на наказателното поле.