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Испанският крал Фелипе и дъщеря му Леонор участваха в първата си обща тренировъчна сесия като военни пилоти

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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испанският крал фелипе дъщеря леонор участваха първата обща тренировъчна сесия военни пилоти
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Престолонаследничката на Испания - 20-годишната принцеса Леонор, и баща ѝ - 58-годишният крал на Испания Фелипе Шести, участваха в първата си обща тренировъчна сесия като пилоти на учебен самолет на испанските военновъздушни сили, предаде ДПА.

Всеки от тях е пилотирал двуместен турбовитлов учебно-тренировъчен самолет „Пилатус“, съобщи в изявление днес Кралският двор в Испания. Кралят и дъщеря му да излетели от авиобазата на испанската Военновъздушна академия и са летели над Средиземно море.

Военновъздушната академия на Испания се намира в град Сан Хавиер, в югоизточната автономна област Мурсия. Снимките, разпространени от Кралския двор, показват много близка връзка между двамата.

Това военно обучение подготвя принцеса Леонор за евентуалната ѝ бъдеща роля на върховен главнокомандващ на испанските въоръжени сили.

Тя започна военното си обучение през август 2023 г. във Военната академия в Сарагоса. След това участва в няколкомесечен тренировъчен морски поход с Военноморските сили на борда на учебния кораб „Хуан Себастиан Елкано“.

От септември миналата година принцесата служи във Военновъздушните сили, където е извършила първия си самостоятелен полет и е преминала обучение като парашутист.

От началото на академичната 2026 - 2027 година престолонаследничката на Испания ще започне да изучава политически науки в Мадридския университет „Карлос Трети“.

#принцеса Леонор #Испания #крал Фелипе Шести

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