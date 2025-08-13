БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 02:55 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Истанбул Башакшехир си гарантира място в плейофите на Лигата на конференциите

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Бившият съперник на Черно море преодоля норвежци в турнира.

истанбул башакшехир гарантира плейофите лигата конференциите
Истанбул Башакшехир намери място в плейофите на Лигата на конференциите. На свой терен бившият съперник на Черно море завърши наравно с Викинг след 1:1 във втория мач. Това бе достатъчно за турците да продължат напред в квалификациите на третия по сила турнир, след като преди седмица постигнаха успех с 3:1 в първия двубой срещу норвежците.

Тази вечер Викинг излезе напред в резултата в 34-ата минута чрез автогол на Онур Булут. Само шест минути по-късно обаче германският нападател на домакините Дейви Зелке възстанови равенството след асистенция на бившия футболист на Рома Елдор Шомуродов.

Този резултат се запази до края на срещата, което бе достатъчно на Башакшехир да се класира напред. В плейофа турският тим чака победителя от двубоя между румънския Университатя Крайова и словашкия Търнава, като румънците имат добра преднина от 3:0 в първата среща.

#ФК Викинг #ФК Истанбул Башакшехир #УЕФА Лига на конференциите 2025/26

Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
