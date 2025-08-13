Истанбул Башакшехир си гарантира място в плейофите на Лигата на конференциите

Истанбул Башакшехир намери място в плейофите на Лигата на конференциите. На свой терен бившият съперник на Черно море завърши наравно с Викинг след 1:1 във втория мач. Това бе достатъчно за турците да продължат напред в квалификациите на третия по сила турнир, след като преди седмица постигнаха успех с 3:1 в първия двубой срещу норвежците.

Тази вечер Викинг излезе напред в резултата в 34-ата минута чрез автогол на Онур Булут. Само шест минути по-късно обаче германският нападател на домакините Дейви Зелке възстанови равенството след асистенция на бившия футболист на Рома Елдор Шомуродов.

Този резултат се запази до края на срещата, което бе достатъчно на Башакшехир да се класира напред. В плейофа турският тим чака победителя от двубоя между румънския Университатя Крайова и словашкия Търнава, като румънците имат добра преднина от 3:0 в първата среща.