Исторически старт: Джиро д’Италия тръгна от Бургас

Джиро д'Италия трофей
Бургас официално даде старт на Джиро д’Италия с впечатляваща церемония и представяне на 23 отбора.

Общо 184 колоездачи излязоха пред феновете, а атмосферата беше празнична – с музика, аплодисменти и много розови знамена.

За първи път България е част от маршрута на легендарното състезание. На 8 май е първият етап – стартът е в Несебър, а финалът в Бургас. Ден по-късно колоната потегля към Велико Търново.

Министърът на спорта Димитър Илиев определи събитието като историческо, а министърът на туризма Ирена Георгиева подчерта, че това е шанс България да покаже красотата си пред света.

Кметът Димитър Николов заяви, че организацията е на високо ниво и градът е напълно готов за събитието.

Джирото е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света, а символът му е розовото трико, което носи лидерът в класирането.

